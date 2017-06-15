Основательница «Travel.Russia» о медиатуре в Псковскую область: Увидели больше, чем ожидали

17:57, 15 июня 2017, ПАИ

Участница медиатура для блогеров, одна из основательниц сообщества «Travel.Russia» Елена Щипкова рассказала, что Псковская область — одно из тех мест, куда давно хотелось поехать и увидеть своими глазами всё, о чём читали и слышали. «Впечатлений огромное количество, увидели больше, чем ожидали. Теперь хочется еще раз приехать сюда и проехать все медленно, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой», - сказала она на пресс-конференции 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Елена Щипкова добавила, что планирует в Псковской области отпраздновать Новый год.

Заместитель председателя Государственного комитета региона по культуре Юлия Белобородова заметила, что за 4 дня невозможно все охватить, и информационно, и эмоционально. Основательница «Travel.Russia» согласилась с ней, заявив, что в Псковскую область надо приезжать надолго.

Один из блогеров добавил, что во время медиатура получилось попробовать почти все виды туризма. Тур по Пскову он назвал «великолепным». «Общая картинка - Псков - он многогранный», - подчеркнул блогер и посоветовал тем, кто приезжает в Псков, не ограничиваться Кремлем. «У нас новое прочтение, открытие, открыли для себя регион», - сказал он.

Также участники тура отметили, что их удивила и порадовала гастрономическая составляющая, современные подходы к кухне, тренды. Ещё одним плюсом путешествий в Псков они назвали гуманные цены: «Получаем достойный туризм за приличные деньги».

Псковичи же гостям показались людьми, которые любят свой город.

Теперь каждый из блогеров напишет о поездке в Псковскую область, будут и сводные посты, а видеоотчёты уже выкладываются. Гости выразили надежду, что после их тура больше людей узнает, какой интересный город Псков.