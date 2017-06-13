Виртуальную выставку к 150-летию Константина Бальмонта подготовила псковская библиотека

22:29, 15 июня 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека представила виртуальную выставку прижизненных изданий русского поэта-символиста, переводчика и эссеиста, одного из представителей русской поэзии Серебряного века Константина Бальмонта, со дня рождения которого 15 июня исполнилось 150 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, выставка изданий из редкого фонда библиотеки называется «Я стихийный гений…» На ней представлены «Собрание стихов. Т. 3: Горящие здания. Будем как солнце» (1905 год), сборники «Белый зодчий. Таинство четырех светильников» (1914 год) и «Птицы в воздухе: строки напевные» (1908 год).

Константин Бальмонт – автор 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, в том числе и автобиографической, мемуаров, филологических трактатов, историко-литературных исследований и критических эссе. Он переводил Уильяма Блейка, Эдгара Аллана По, Оскара Уайльда, Шарля Бодлера, поэтические и эпические произведения народов мира. Свои первые стихи поэт написал будучи десятилетним мальчиком, а напечатаны впервые они были в 1885 году в журнале «Живописное обозрение» в Петербурге. Первая книга стихов «Сборник стихотворений» была издана в Ярославле на средства автора в 1890 году. Молодой поэт после выхода книжки сжег почти весь небольшой тираж. Широкая известность к Бальмонту пришла достаточно поздно, в конце 1890-х он был скорее известен как талантливый переводчик с норвежского, испанского, английского и других языков.

Благодаря сборнику «Горящие здания» (1902) Бальмонт приобрёл всероссийскую известность и стал одним из лидеров символизма. Поэтический сборник «Будем как Солнце» (1902) разошёлся тиражом 1800 экземпляров в течение полугода, что считалось неслыханным успехом для поэтического издания, и закрепил за автором репутацию лидера символизма, а в ретроспективе считается его лучшей поэтической книгой. В 1902 году Бальмонт уехалза границу, оказавшись политическим эмигрантом, и только летом 1905 года вернулся в Москву, где в издательстве «Скорпион» вышло его собрание стихов в нескольких томах. Однако поэт вскоре вновь покинул Россию и уехал во Францию, где жил до 1913 года. Отсюда он совершил поездки в Испанию, Египет, Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию, Цейлон, Индию. Устные предания, сказки и легенды народов Океании Бальмонт популяризировал на русском языке в течение долгого времени, в частности, в книге стихов «Белый зодчий. Таинство четырех светильников». Сборник был издан всего один раз в 1914 году. В мае 1913 года, после объявления амнистии в связи с трехсотлетием дома Романовых, Бальмонт вернулся в Россию и на некоторое время оказался в центре внимания литературной общественности. К этому времени он был не только известным поэтом и автором литературно-критических и эстетических статей. "До середины 1930-х творческая энергия Бальмонта не ослабевала. Из 50 томов его сочинений 22 вышли в эмиграции. Но, ни нового читателя, ни избавления от нужды это не принесло", - рассказали в библиотеке.