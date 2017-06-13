0
16:06
90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:40
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
09:38
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
13:05
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
10:18
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
17:39
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
Еще новости
  • Коротко
Культура

Виртуальную выставку к 150-летию Константина Бальмонта подготовила псковская библиотека

Псковская областная библиотека представила виртуальную выставку прижизненных изданий русского поэта-символиста, переводчика и эссеиста, одного из представителей русской поэзии Серебряного века Константина Бальмонта, со дня рождения которого 15 июня исполнилось 150 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, выставка изданий из редкого фонда библиотеки называется «Я стихийный гений…» На ней представлены «Собрание стихов. Т. 3: Горящие здания. Будем как солнце» (1905 год), сборники «Белый зодчий. Таинство четырех светильников» (1914 год) и «Птицы в воздухе: строки напевные» (1908 год).

Константин Бальмонт – автор 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, в том числе и автобиографической, мемуаров, филологических трактатов, историко-литературных исследований и критических эссе. Он переводил Уильяма Блейка, Эдгара Аллана По, Оскара Уайльда, Шарля Бодлера, поэтические и эпические произведения народов мира. Свои первые стихи поэт написал будучи десятилетним мальчиком, а напечатаны впервые они были в 1885 году в журнале «Живописное обозрение» в Петербурге. Первая книга стихов «Сборник стихотворений» была издана в Ярославле на средства автора в 1890 году. Молодой поэт после выхода книжки сжег почти весь небольшой тираж. Широкая известность к Бальмонту пришла достаточно поздно, в конце 1890-х он был скорее известен как талантливый переводчик с норвежского, испанского, английского и других языков.

Благодаря сборнику «Горящие здания» (1902) Бальмонт приобрёл всероссийскую известность и стал одним из лидеров символизма.  Поэтический сборник «Будем как Солнце» (1902) разошёлся тиражом 1800 экземпляров в течение полугода, что считалось неслыханным успехом для поэтического издания, и закрепил за автором репутацию лидера символизма, а в ретроспективе считается его лучшей поэтической книгой. В 1902 году Бальмонт уехалза границу, оказавшись политическим эмигрантом, и только летом 1905 года вернулся в Москву, где в издательстве «Скорпион» вышло его собрание стихов в нескольких томах. Однако поэт вскоре вновь покинул Россию и уехал во Францию, где жил до 1913 года. Отсюда он совершил поездки в Испанию, Египет, Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию, Цейлон, Индию.  Устные предания, сказки и легенды народов Океании Бальмонт популяризировал на русском языке в течение долгого времени, в частности, в книге стихов «Белый зодчий. Таинство четырех светильников». Сборник был издан всего один раз в 1914 году. В мае 1913 года, после объявления амнистии в связи с трехсотлетием дома Романовых, Бальмонт вернулся в Россию и на некоторое время оказался в центре внимания литературной общественности. К этому времени он был не только известным поэтом и автором литературно-критических и эстетических статей. "До середины 1930-х творческая энергия Бальмонта не ослабевала. Из 50 томов его сочинений 22 вышли в эмиграции. Но, ни нового читателя, ни избавления от нужды это не принесло", - рассказали в библиотеке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
11 июня 2017
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
10 июня 2017
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
09 июня 2017
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
07 июня 2017
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина 3
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
06 июня 2017
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества 5
Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня

Идет загрузка...