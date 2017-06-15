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Общество

«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове

15 июня на базе ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области и в Центре кинологической службы регионального УМВД прошел «День открытых дверей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, в гости к сотрудникам Росгвардии и полицейским пришли воспитанники детского лагеря «Юный спецназовец».

В начале встречи омоновцы рассказали ребятам об истории отряда. Гости узнали, что будни бойцов ОМОН – это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию и захвату вооруженных преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

В своем распоряжении это подразделение Росгвардии имеет современное вооружение, которое бойцы показали ребятам. Студенты смогли подержать в руках автоматический пистолет Стечкина, автомат Калашникова, пистолет Ярыгина, а некоторые «смельчаки» примерили на себя бронежилет и шлем-маску, которые весят не один килограмм.

В заключение свое мастерство продемонстрировали сотрудники Центра кинологической службы УМВД.

Отметим, что военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» создан с целью формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, навыков ответственного отношения к своему здоровью и волонтерской работы для проведения профилактических мероприятий, что должно способствовать снижению риска вовлечения подростков в противоправную деятельность.

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