Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно

09:31, 16 июня 2017, ПАИ

14 июня в Пскове состоялся круглый стол на тему электронной регистрации сделок с недвижимостью, приобретаемой в ипотеку, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин - Псков». В рамках мероприятия участники, включая специалистов центра недвижимости «Авентин – Псков», получили ответы на все вопросы, связанные с этой достаточно новой для рынка процедурой.

Передовиком среди банков в этой отрасли является партнер центра недвижимости Сбербанк, который еще в начале 2017 года запустил современную систему документооборота в Пскове.

Являясь партнером банка, «Авентин – Псков» активно практикует не только электронную подачу документов на кредит не выходя из офиса центра недвижимости, но и проводит сделки с электронной регистрацией для своих клиентов прямо в офисе банка-партнера. За 2 квартала этого года посредством сервиса уже несколько клиентов «Авентин – Псков» смогли сэкономить немало времени, благодаря этой современной услуге – фактический срок регистрации таких сделок составил всего 1-2 дня.

Благодаря электронной системе документооборота между банком и Росреестром клиент имеет возможность подать документы на регистрацию прямо в помещении банка, и максимум через 5 рабочих дней договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации придут ему на электронную почту.

«Авентин – Псков» напоминает, что для клиентов, подающих документы на регистрацию в электронном виде, действует специальная скидка в размере 0,5-0,7% на ипотеку Сбербанка. Поэтому, регистрируя сделку этим современным способом, можно сэкономить не только время, но и неплохие деньги.

«Авентин – Псков» - ваш эксперт по недвижимости.

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