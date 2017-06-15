Превратиться в жилищных экспертов могут жители Псковской области

22:42, 15 июня 2017, ПАИ

Превратить собственников квартир в псковских многоэтажках в настоящих экспертов планируют в НП «ЖКХ Контроль», сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре «ЖКХ Контроль». В Псковской области уже составлены первые списки консультантов, прошедших обучение по методике, разработанной в национальном центре «ЖКХ Контроль».

Программа включает 10 вебинаров, которые можно посмотреть на сайте НП «ЖКХ Контроль» в разделе «Образовательный проект: Стань жилищным консультантом». Среди тем курса - «Управление МКД», «Общее собрание собственников», «Совет многоквартирного дома», «Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД», «Особенности управления МКД управляющей компанией», «Особенности управления МКД ТСН/ТСЖ», «Куда и как пожаловаться на деятельность управляющей организации», «Изменение размера платы при некачественном предоставлении коммунальных услуг», «Предоставление коммунальных услуг», «Общее имущество в многоквартирном доме — основа благосостояния жителей».

Также на сайте есть ссылка на методическое пособие «Азбука ЖКХ», где в доступной форме раскрыты вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом и его ремонтом.

Тем, кто захочет помогать другим, пополнив ряды жилищных консультантов, после ознакомления с материалами нужно пройти тестирование на сайте в рубрике «ЖКХ Диктант».

Для тех, у кого нет возможности проходить все обучение, предусмотрена возможность обращения в региональный центр «ЖКХ Контроль» в Пскове по телефону: 8 (953) 235-67-67.

Обучение и тестирование проходят бесплатно, проект финансирует фонд «Перспектива». Проект направлен на формирование грамотных граждан. Обучившись, консультанты будут оказывать квалифицированную помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг и проводить работу по жилищному просвещению других граждан. Всего подготовят не меньше 1000 специалистов, работающих не менее чем в 500 муниципальных образованиях 45 субъектов РФ.

«Мы уже получили подтверждение более чем от полутора тысяч граждан, желающих участвовать. И не все обратившиеся новички», — отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, за время работы региональные центры провели тысячи образовательных семинаров, совещаний и круглых столов. Среди слушателей были в основном председатели ТСЖ, советов домов и активные собственники.

Сейчас «ЖКХ Контроль» проводит дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести порядок в своем доме и городе. Выразить свое желание обучиться можно, заполнив анкету на сайте организации.