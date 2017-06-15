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Спорт

Четыре задания выполнят участники встречи воздухоплавателей в крепости Великих Лук

Общий прилет аэростатов участников 22-й Международной встречи воздухоплавателей в крепость города Великие Луки намечен на 20:15. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, именно здесь пилотам предстоит выполнить два задания.

Такой подарок великолучанам приготовил спортивный директор МВВвВЛ-2017 Витольд Филюс. Он выдал пилотам четыре задания, первое – цель, заявленная судьей (пилотам предстоит подняться с общей площадки, а приземлиться как можно ближе к месту, назначенному спортивным директором), второе – цель, заявленная пилотом (аэронавты до старта заявляют место, куда им предстоит приземлиться), третье и четвертое – «потопление корабля». В рамках этого задания один из аэростатов выполнит роль цели – так называемого «зайца», все пилоты должны будут следовать за ним. После посадки в крепости экипаж аэростата-«зайца» выложит мишень у корзины, в которую и предстоит попасть маркерам остальным пилотам, так что после восьми часов все они прилетят на крепость.

Закончить задания аэронавты должны не позднее 21:10.

Напомним, в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей проводятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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