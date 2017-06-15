Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне

22:52, 15 июня 2017, ПАИ

В июне судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП России по Псковской области вновь пройдут комплексный зачёт, чтобы подтвердить свою профпригодность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве пояснили, что каждый судебный пристав по ОУПДС, помимо знания своих полномочий, должен уметь правильно и своевременно, в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости и огнестрельное оружие. Для проверки готовности судебных приставов по ОУПДС к несению службы ежеквартально проводится комплексный зачет, в который входят тактико-специальная и правовая подготовка (теоретическая часть), а также физическая подготовка и стрельба (практическая часть).

Группы судебных приставов, перемещаясь по учебным точкам, проходят проверку знаний действующего законодательства и ведомственных документов, отрабатывают приемы рукопашного боя, навыки обезвреживания противников, бег на 100 м, на 1 км, подтягивание на перекладине. В одну из практических частей комплексного зачёта входит и огневая подготовка, которая включает в себя проверку знаний тактико-технических характеристик огнестрельного оружия, сборку и разборку оружия, а также практические стрельбы.

В июне сдача комплексного зачета в Управлении ФССП России по Псковской области проводится в двух группах. С 13 по 15 июня в Пскове в проверке на профпригодность участвуют судебные приставы по ОУПДС из отделов, расположенных в северной части области, а с 20 по 23 июня в Великих Луках комплексный зачет будут сдавать судебные приставы из отделов, расположенных в южной части. Всего на огневой рубеж, беговую дорожку и к спортивным снарядам выйдут около 180 сотрудников силового подразделения Управления ФССП России по Псковской области. Предыдущая сдача комплексного зачета проходила в марте. Самые лучшие результаты тогда показали судебные приставы по ОУПДС из отдела города Великие Луки и группы быстрого реагирования.