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Общество

Нарушения антикоррупционного законодательства допустил великолукский линейный отдел

Транспортная прокуратура выявила в ЛО МВД России на станции Великие Луки нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Установлено, что при поступлении в линейный отдел уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей нарушаются сроки их рассмотрения; протоколы заседаний аттестационной комиссии, либо выписки из него не направляются с сотрудникам данного отдела. Кроме того, в приказе об аттестационной комиссии не определено конкретное должностное лицо, являющееся председателем аттестационной комиссии. 

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла начальнику линейного отдела представление, на незаконный приказ был принесен протест.  Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируется.

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