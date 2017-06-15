Нарушения антикоррупционного законодательства допустил великолукский линейный отдел
Транспортная прокуратура выявила в ЛО МВД России на станции Великие Луки нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что при поступлении в линейный отдел уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей нарушаются сроки их рассмотрения; протоколы заседаний аттестационной комиссии, либо выписки из него не направляются с сотрудникам данного отдела. Кроме того, в приказе об аттестационной комиссии не определено конкретное должностное лицо, являющееся председателем аттестационной комиссии.
В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла начальнику линейного отдела представление, на незаконный приказ был принесен протест. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируется.