Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада

20:44, 15 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 15 июня, в Пскове состоялись VII региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на Кубок Северо-Западного регионального центра МЧС России, посвященные 125-летию со дня образования Российского пожарного общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 7 сильнейших добровольных формирований со всего Северо-Запада, в том числе из Псковской области.

В церемонии открытия принимали участие начальник по физической подготовке и спорту СЗРЦ МЧС России Михаил Забаев, председатель совета Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Бахтин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по государственной противопожарной службе) Андрей Никулин и другие официальные лица.

Открывая соревнования, Михаил Забаев поприветствовал собравшихся и пожелал участникам удачи в предстоящей борьбе за почетное звание лучшей добровольной пожарной команды Северо-Запада.

Первым этапом соревнований стала традиционная пожарная эстафета, во время прохождения которой пожарные добровольцы, преодолев серьезные препятствия, должны были с помощью огнетушителя ликвидировать горение жидкости в специальном противне. На данном этапе сильнейшей была признана команда Санкт-Петербурга. Второе место заняла добровольная пожарная команда Ленинградской области, а третье завоевали добровольцы из Вологодской области.

Второй этап - боевое развертывание - также стал непростым испытанием для спортсменов, рассказали в МЧС. Выполняя требования этого этапа, участники продемонстрировали судейской бригаде умение оказывать первую помощь пострадавшим, демонтировать заблокированный автомобиль, который имитировали специальные металлические стойки, а также силу и меткость при поражении мишени водяной струей, выпущенной из пожарного ствола. На этом этапе лучшими оказались добровольцы из Санкт-Петербурга, второе место присудили ДПО из Республики Коми, а третье – команде из Псковской области.

Третьим этапом стала юмористическая эстафета, предполагающая преодоление 70-метровой дистанции с наполненными водой ведрами с использованием коромысла (1 этап) и одновременная переноска как можно большего количества огнетушителей (4 этап). В этой борьбе победили добровольцы из Вологодской области. Второе и третье места заняли команды Карелии и Псковской области соответственно.

По итогам прохождения всех этапов лучшей добровольной пожарной командой СЗФО стала команда Санкт-Петербурга. Второе место получила команда Республики Коми, а третьего удостоилась команда Вологодской области. Команда псковичей заняла четвертое место.

Победители были награждены грамотами, дипломами и ценными подарками, предоставленными организаторами соревнований. В рамках мероприятия отличившиеся в боевой работе добровольцы получили медали и нагрудные знаки МЧС России.