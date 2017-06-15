Татьяна Баринова: Государственный долг Псковской области не превышает доходы областного бюджета

20:54, 15 июня 2017, ПАИ

Заместитель губернатора — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова прокомментировала публикации в средствах массовых информации по итогам совещания по вопросам межбюджетных отношений под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, которое состоялось 14 июня в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, глава Правительства России сообщил, что в абсолютном выражении объем государственного долга продолжает расти. Причем для целого ряда субъектов долговая нагрузка остается сопоставимой с объемами доходов региональных бюджетов, а в некоторых регионах она превысила доходы бюджетов. В качестве примера таких субъектов Дмитрий Медведев назвал Костромскую область и республику Хакасию.

Псковская область в список регионов с госдолгом, превысившим доходы, не попала. Она была упомянута среди субъектов РФ, где был отмечен незначительный рост.

Татьяна Баринова пояснила, что 1 января государственный долг Псковской области составлял 14,8 млрд рублей или 98,5% от доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По данным на 1 июня текущего года госдолг региона равен 15,1 млрд рулей или 94,2% от доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Таким образом, зафиксирован незначительный рост госдолга региона на 0,3 млрд рублей, что находится в рамках бюджетного законодательства, подчеркнула начальник финуправления.

По словам Татьяны Бариновой, проблема высокого госдолга объясняется низкой бюджетной обеспеченностью региона. В 2011 году он составил 0,674, в 2016 году — 0,696, а в 2017 году — 0,715. При этом наряду с Псковской областью в текущем году в 34 субъектах уровень бюджетной обеспеченности не превысил 0,75. По мнению финансистов, сократить объем государственного долга в таких регионах возможно лишь за счет получения дополнительных средств из федерального бюджета и принятых планов мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов по каждому субъекту.

Начальник финуправления подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в настоящее время не ожидается сокращения статей регионального бюджета. Более того, руководство региона предпринимает все необходимые меры, чтобы выполнять взятые на себя социальные обязательства, в том числе исполнение «майских» указов президента РФ, а также завершить в текущем году строительство крупных инфраструктурных объектов: новой школы, перинатального центра и других. Для этих целей администрация Псковской области провела большую работу по увеличению доходной части бюджета, оптимизации расходов.

Кроме того, губернатор Псковской области неоднократно выходил на федеральный уровень с вопросом о внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Речь идет об исключении акцизов и транспортного налога из расчета налогового потенциала, об исключении пониженного коэффициента при расчете модельного бюджета, а также о неснижении дотаций по отношению к предыдущему году низкообеспеченным регионам и многие другие изменения, которые значительно влияют на объем дотаций субъектам РФ.