0
22:52
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
21:54
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
20:44
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
19:38
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться
18:01
Волонтеры убрали мусор на берегах Тиглицкого озера (ВИДЕО)
17:46
Андрей Турчак провёл чаепитие с «круглыми» отличниками
16:50
«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Неблагополучные семьи посетили участники противопожарного рейда в Красногородском районе

15 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с главой Пограничной волости провели в деревне Мозули Красногородского района профилактический рейд в области пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству инфрормации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда состоялся сход граждан, в котором приняли участие 5 человек, обход жилых домов, в том числе тех, где проживают неблагополучные семьи, проинструктированы 6 человек. Гражданам разъяснено соблюдение правил пожарной безопасности в быту, при устройстве и эксплуатации элетрооборудования, печного отопления.

Доведена информация о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в лесах, а также по проведению очистки земельных участков, расположенных в границах лесных массивов.

Напомнили гражданам и телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться
15 июня 2017
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться 7
Волонтеры убрали мусор на берегах Тиглицкого озера (ВИДЕО)
15 июня 2017
Волонтеры убрали мусор на берегах Тиглицкого озера (ВИДЕО)
Андрей Турчак провёл чаепитие с «круглыми» отличниками
15 июня 2017
Андрей Турчак провёл чаепитие с «круглыми» отличниками
«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
15 июня 2017
«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
Здание управления псковского ЗАГСа будет капитально отремонтировано
15 июня 2017
Здание управления псковского ЗАГСа будет капитально отремонтировано

Идет загрузка...