Неблагополучные семьи посетили участники противопожарного рейда в Красногородском районе

22:47, 15 июня 2017, ПАИ

15 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с главой Пограничной волости провели в деревне Мозули Красногородского района профилактический рейд в области пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству инфрормации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда состоялся сход граждан, в котором приняли участие 5 человек, обход жилых домов, в том числе тех, где проживают неблагополучные семьи, проинструктированы 6 человек. Гражданам разъяснено соблюдение правил пожарной безопасности в быту, при устройстве и эксплуатации элетрооборудования, печного отопления.

Доведена информация о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в лесах, а также по проведению очистки земельных участков, расположенных в границах лесных массивов.

Напомнили гражданам и телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.