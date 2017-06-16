Песков: «Прямая линия» с Путиным стала одной из самых высокотехнологичных

08:17, 16 июня 2017, ПАИ

В 2017 году «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным длилась почти 4 часа. За это время он успел ответить более чем на 70 вопросов жителей страны. Об этом пишет газета «Известия».

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «прямая линия» этого года стала одной из самых высокотехнологичных.

Вопросы президенту можно было задать с помощью видеозвонков, SMS- и MMS-сообщений, телефонных звонков, а также через социальные сети. Кроме того, вопросы лидеру государства задавались с помощью прямых включений из разных городов России. Зрители, присутствовавшие в студии в Гостином Дворе, также смогли обратиться к президенту страны.

Самые популярные вопросы Путину касались социальной сферы. Жителей России больше всего волнуют рост цен на продукты, тарифы ЖКХ, ситуация в здравоохранении, выплата зарплат и индексация пенсий.