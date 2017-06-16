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Общество

Капремонт в регионах России перейдет под полный контроль Минстроя

Министерство строительства и жилищно-коммунальных услуг РФ собирается взять под контроль проведение капитального ремонта на различных объектах в регионах страны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующие поправки в законодательство, по его словам, уже подготовлены.

Минстрой уже подготовил положение о своем статусе, дающее ему право целиком контролировать ход работ и в силу особых полномочий мониторить размеры взноса за ремонт.

Поправки позволят Минстрою постоянно вести мониторинг капитального ремонта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ назначены платежи за него. «Сейчас необходимо сосредоточить внимание на безусловном выполнении краткосрочных планов в полном объеме, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. – Если выявляется завышение или занижение взноса, регион получает предписание о необходимости скорректировать взнос».

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