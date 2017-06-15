Директор псковского ООО «СПиКо» оштрафован за несвоевременную выплату зарплат сотрудникам

09:15, 16 июня 2017, ПАИ

Директора псковского ООО «СПиКо» оштрафовали за несвоевременную выплату зарплат сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки надзорного органа было установлено, что 25 работникам предприятия несвоевременно выплатили зарплату за март на общую сумму 216 000 рублей. В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Мировой судья судебного участка № 42 города Пскова привлек директора ООО «СПиКо» к административной ответственности и оштрафовал на 20 000 рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.