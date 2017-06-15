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Спорт

В спортивном зачете Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках сменился лидер

В спортивном зачете 22-й Международной встречи воздухоплавателей сменился лидер. На данный момент на первое место вырвался пилот Иван Меняйло, выступающий на аэростате «Русбал». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, результаты изменились после подведения предварительных итогов четырех спортивных полетов, состоявшихся с 13 по 15 июня.

Иван Меняйло – неоднократный обладатель различных кубков международных встреч в Великих Луках, мастер спорта, по итогам 2016 года занявший второе место в рейтинге спортсменов-пилотов. На данный момент ненамного отстает от него предыдущий лидер зачета Сергей Латыпов. Эти пилоты  – единственные представители России, которые входят в тридцатку лучших пилотов мирового рейтинга аэронавтов. Тройку лидеров соревнований в рамках МВВвВЛ-2017 замыкает Александр Маврин.

Среди пилотесс на первое место вырвалась Мария Опарина на «Ромашке-Найт», сразу за ней идет великолучанка Екатерина Ларикова, третье место за Натальей Ивановой.

Напомним, что еще предстоит подвести итоги заключительного пятого полета, которые могут поменять расстановку мест. Кто станет обладателем 12-го Кубка России по воздухоплавательному спорту, 10-го Кубка Дружбы, 11-го Кубка княгини Ольги и 13-го Кубка города Великие Луки, станет известно вечером 16 июня на торжественной церемонии закрытия встречи, которая пройдет в 17:00 в великолукском ДК ЛК. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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