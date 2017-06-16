0
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
22:52
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
21:54
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Еще новости
Общество

Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»

В «Псковавтодор» поступило новое оборудование для выполнения работ по ямочному ремонту.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по транспорту.

Две новые установки помогут обеспечить условия выполнения государственного задания по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также качественное выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом. Это современное оборудование, предназначенное для заделки трещин, выбоин, повреждений в асфальтобетонном покрытии при помощи битумной эмульсии и щебня, без предварительной обработки ремонтируемой поверхности, отметили в ведомстве.

Установки могут использоваться для ремонта любого асфальтобетонного покрытия. Система поддерживает постоянную температуру битумной эмульсии, что даёт возможность производить ремонт даже при низких температурах. Разброс щебня настолько мал, что работы могут выполняться рядом с передвигающимися пешеходами. Все элементы управления работой сконцентрированы в эргономично спроектированном пульте управления. Оператор может управлять работой оборудования, не отвлекая внимания от ремонтируемой поверхности

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться
15 июня 2017
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться 9

Идет загрузка...