Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»

11:19, 16 июня 2017, ПАИ

В «Псковавтодор» поступило новое оборудование для выполнения работ по ямочному ремонту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по транспорту.

Две новые установки помогут обеспечить условия выполнения государственного задания по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также качественное выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом. Это современное оборудование, предназначенное для заделки трещин, выбоин, повреждений в асфальтобетонном покрытии при помощи битумной эмульсии и щебня, без предварительной обработки ремонтируемой поверхности, отметили в ведомстве.

Установки могут использоваться для ремонта любого асфальтобетонного покрытия. Система поддерживает постоянную температуру битумной эмульсии, что даёт возможность производить ремонт даже при низких температурах. Разброс щебня настолько мал, что работы могут выполняться рядом с передвигающимися пешеходами. Все элементы управления работой сконцентрированы в эргономично спроектированном пульте управления. Оператор может управлять работой оборудования, не отвлекая внимания от ремонтируемой поверхности