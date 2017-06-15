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Политика

Псковский облизбирком: До 21 июня должны быть назначены все муниципальные выборы

До 21 июня включительно должны быть назначены все муниципальные выборы, которые пройдут в Псковской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Уже назначены выборы депутатов Псковской и Великолукской городских Дум, депутатов районных Собраний в Гдовском, Дедовическом, Локнянском, Стругокрасненском, Порховском, Новосокольническом, Опочецком, Пыталовском, Печорском и Плюсском районах, выборы глав районов в Дедовическом, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах и дополнительные выборы депутата в Собрание депутатов Невельского района по округу №2. Также депутаты районных Собраний проголосовали за досрочные выборы в городском поселении «Палкино» и в сельском поселении «Артемовская волость».

Согласно избирательному законодательству, в течение 5 дней со дня принятия решения депутатами о дате назначения выборов оно должно быть официально опубликовано в СМИ. С даты опубликования решения начинается процедура выдвижения кандидатов.

Выборы на территории Псковской области организовывают территориальные избирательные комиссии, на которые представительными органами муниципальных образований возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований. Это значит, что вся процедура-выдвижение кандидатов, регистрация, отказ в регистрации, организация голосования, в том числе и досрочного голосования будет осуществляться этими избирательными комиссиями.

Сегодня, 16 июня, решения о назначении выборов принимают на сессиях депутаты районных Собраний Новоржевского и Пушкиногорсков районов. Также рассматривается вопрос о назначении дополнительных выборов депутата городского поселения «Опочка».

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдут выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Беликолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском,Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу №8 и депутата Собрания Невельского района по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата в Собрание депутатов Невельского района по округу №2. В 7- районах - Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском- пройдут выборы глав районов.

Предстоит заместить 384 депутатских мандатов, из них 144 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования за партийные списки.

На этих выборах будут принимать участие порядка 508 тысяч избирателей. Будет задействовано 4500 тысячи членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 24 территориальных избирательных комиссий, которые являются организаторами выборов и 559 участковых избирательных комиссий.

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