Из-за сбора травы на обочинах сегодня ограничена скорость движения на трассе Петербург - Псков

11:21, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июня, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся работы, связанные с ограничением скорости движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

На участке с 178 по 205 км введено ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, проводится скашивание механизированным способом травы на обочинах

На км 210-220 ограничена скорость движения в сторону Пскова с 11:00 до 17:00, организовано реверсивное движение в связи с ликвидацией деформаций покрытия в деревнях Лудони и Комарино Стругокрасненского района. Аналогичные ограничения введены на 179-180 км трассы.