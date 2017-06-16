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Общество

Из-за сбора травы на обочинах сегодня ограничена скорость движения на трассе Петербург - Псков

Сегодня, 16 июня, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся работы, связанные с ограничением скорости движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

На участке с 178 по 205 км введено ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, проводится скашивание механизированным способом травы на обочинах

На км 210-220 ограничена скорость движения в сторону Пскова с 11:00 до 17:00, организовано реверсивное движение в связи с ликвидацией деформаций покрытия в деревнях Лудони и  Комарино Стругокрасненского района. Аналогичные ограничения введены на 179-180 км трассы. 

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