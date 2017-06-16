Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается 17 июня

09:46, 17 июня 2017, ПАИ

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно 17 июня. Как сообщает calend.ru, праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. Дата выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.

Опустынивание — это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Оно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 миллиарда долларов США. Общая площадь почв России, подверженных процессам опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. Это районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханская область.

Под засухой понимают длительный и значительный недостаток осадков, который происходит при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха. Засуха приводит к уменьшению запасов влаги в почве, что, в свою очередь, приводит к снижению или гибели урожая. Специалисты называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967, 1971 и 2010 годы. Чаще всего от засухи страдают Среднее и Нижнее Поволжье и бассейн реки Урал, а в результате засухи Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна.