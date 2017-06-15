В состязаниях по спортивному ориентированию и офицерскому троеборью примут участие десантники из Пскова

10:03, 16 июня 2017, ПАИ

На полигоне Воздушно-десантных войск «Дубровичи» в Рязани стартовал сбор по спортивно-технической подготовке с командами по спортивному ориентированию и офицерскому троеборью.

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в состязаниях войскового уровня принимают участие более 70 сильнейших спортсменов-десантников, прибывших из соединений ВДВ, дислоцированных в Пскове, Туле, Камышине, Иваново, Улан-Уде, Кубинке, Ульяновске.

Состязания будут проводиться в течение нескольких недель в лесисто-болотистой местности. По правилам проведения соревнований участники при помощи топографической карты и компаса пройдут незнакомый маршрут с обязательным пересечением специальных контрольных пунктов на местности. Результаты прохождения дистанции будут определяться по времени, затраченному каждым участником на прохождение всего маршрута.

Спортивные мероприятия войскового уровня проводятся в рамках подготовки к спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации.