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Спорт

В состязаниях по спортивному ориентированию и офицерскому троеборью примут участие десантники из Пскова

На полигоне Воздушно-десантных войск  «Дубровичи» в Рязани стартовал сбор по спортивно-технической подготовке с командами по спортивному ориентированию и офицерскому троеборью.

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в состязаниях войскового уровня принимают участие более 70 сильнейших спортсменов-десантников, прибывших из соединений ВДВ, дислоцированных в Пскове, Туле, Камышине, Иваново, Улан-Уде, Кубинке, Ульяновске.

Состязания будут проводиться в течение нескольких недель в лесисто-болотистой местности. По правилам проведения соревнований участники при помощи топографической карты и компаса пройдут незнакомый маршрут с обязательным пересечением специальных контрольных пунктов на местности. Результаты прохождения дистанции будут определяться по времени, затраченному каждым участником на прохождение всего маршрута.

Спортивные мероприятия войскового уровня проводятся в рамках подготовки к спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации.

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