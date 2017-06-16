В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя
16 июня в Великих Луках наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержал нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии.
Наряд заметил автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно и нарушал правила дорожного движения.
Автомобиль сотрудникам Росгвардии удалось остановить на Новослободской набережной. Водитель 1999 года рождения, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения, был передан сотрудникам ГИБДД.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что молодой человек уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.