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Общество

Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ

Министерство обороны РФ проверяет информацию о возможной гибели в результате российского авиаудара в Сирии возли Ракки лидера запрещенной в России группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдали.

Как сообщает ТАСС, 28 мая российская авиация нанесла удар по южному предместью Ракки, где в командном пункте проводилось совещание лидеров ИГ. По данным Минобороны РФ, они обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны России.

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