Александр Козловский поздравил коллектив Псковской горбольницы с профессиональным праздником

10:19, 16 июня 2017, ПАИ

16 июня координатор движения «Свое!» Елена Полонская посетила Псковскую городскую больницу. От имени депутата Государственной Думы Александра Козловского она передала главному врачу Алексею Васильеву и всему коллективу поздравления с профессиональным праздником, приветственный адрес и цветы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Труд врача во все времена был самым почитаемым, самым благородным, самым ответственным. Ведь опыту и профессионализму медиков мы доверяем самое ценное, что у нас есть, – здоровье, - говорится в адресе, подписанном депутатом Госдумы. - История Псковской городской больницы насчитывает уже более ста лет. И все это время здесь всегда приходили на помощь людям, возвращая им утраченное здоровье, спасая жизнь. Сегодня Псковская городская больница – это современное, оснащенное учреждение здравоохранение, которое насчитывает 29 клинических, диагностических, вспомогательных отделений и служб, в которых работают свыше 600 сотрудников. В этом – большая заслуга ее руководителя Алексея Николаевича Васильева, а также всего коллектива - администрации, врачей, медсестер, санитарок.Ведь недаром говорят – кадры решают всё, а в ПГБ работают замечательные люди, настоящие врачи-профессионалы».

Александр Козловский поблагодарил коллектив больницы за профессионализм, ответственность, преданность делу и весомый вклад в укрепление здоровья псковичей. От себя Елена Полонская пожелала благодарных пациентов.

Напомним, День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В этот день поздравления получают врачи, медсёстры, санитарки, акушерки, весь медицинский персонал.