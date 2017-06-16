35 тысяч украл великолучанин из бокса организации

10:53, 16 июня 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый, сорвав навесной замок, проник в бокс на улице Гастелло, принадлежащий одной из организаций города. Оттуда он похитил 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи установлен и задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Проводится расследование.