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Мошенник обманул искавшего жилье в Геленджике псковича

В Пскове зафиксированы новые случаи мошенничества с использованием телекоммуникационных систем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратился мужчина и заявил, что неизвестный украл у него 3500 рублей посредством перевода на счет.

В ходе проверки было установлено, что потерпевший намеревался снять жилье в городе Геленджик. Арендодатель предложил перевести задаток для гарантии совершения сделки, а потом исчез и перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит установить виновное лицо и все обстоятельства совершенного преступления.

В связи с началом курортного сезона УМВД России по Псковской области предупреждает: летняя пора является периодом активизации нечистых на руку граждан. «Будьте внимательны при планировании своего отдыха и совершении сделок по найму жилых помещений. По возможности избегайте предоплаты или вносите ее проверенным арендодателям и продавцам», - отметили в ведомстве.  

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