Кузнецкий мост в Пскове планируют отремонтировать в 2018 году

11:30, 16 июня 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на проведение ремонта улицы Кузнецкой, на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ипподромной, в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 17 млн 373 тысячи 546 рублей. Источник финансирования – областной и городской бюджеты в рамках миуниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Подрядчик должен восстановить изношенное асфальтобетонное покрытие Кузнецкого моста через реку Пскову, в том числе подходы. Также он займется устройством тротуаров. Срок выполнения работ – до 1 июня 2018 года.