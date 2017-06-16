0
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
22:52
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
21:54
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Еще новости
Общество

Кузнецкий мост в Пскове планируют отремонтировать в 2018 году

Объявлен аукцион на проведение ремонта улицы Кузнецкой, на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ипподромной, в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 17 млн 373 тысячи 546 рублей. Источник финансирования – областной и городской бюджеты в рамках миуниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Подрядчик должен восстановить изношенное асфальтобетонное покрытие Кузнецкого моста через реку Пскову, в том числе подходы. Также он займется устройством тротуаров. Срок выполнения работ – до 1 июня 2018 года.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться
15 июня 2017
Глава Пскова о ганзейском Кампене: Видно, что город старался на хорошем уровне подготовиться 9

Идет загрузка...