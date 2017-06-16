В центре Москвы найдены артефакты, возраст которых достигает 9 тысяч лет

11:16, 16 июня 2017, ПАИ

В центре Москвы археологи нашли артефакты, возраст которых может достигать девяти тысяч лет, сообщает РИА Новости.

«На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита (V–III тысячелетия до нашей эры — ред.), а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры — ред.). Они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад», — говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Резец был одним из универсальных орудий труда: их использовали для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней.

«Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, фрагмент концевого скребка, который сохранился со времен мезолита, сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его, например, для работы со шкурами животных.

С начала года специалисты нашли уже более сотни артефактов, а всего за время программы «Моя улица» обнаружено более тысячи предметов. Так, археологи нашли фундаменты четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II, финно-угорскую «шумящую» подвеску и именное рыбацкое грузило. Кроме того, рабочие откопали клад медных монет, тайные комнаты в Китайгородской стене и серебро в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.