17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу

11:23, 16 июня 2017, ПАИ

17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу до второго, а в некоторых районах до третьго класса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Противопожарном лесном центре.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Место для разведения костра должно быть отделено противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя почвы, полосой шириной не менее 0,5 метра. Затем костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. Необходимо также не забыть собрать за собой мусор и увезти из леса.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам необходимо сообщить на круглосуточную прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-14-84. Звонок бесплатный.