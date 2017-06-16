0
15:15
Мужчина на кухне - 2.0. № 12: «Бешеная» солянка (ВИДЕО)
14:50
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Покрытие на двух мостах Пскова обновят в этом году

В этом году в Пскове планируется восстановить изношенные асфальтобетонные слои покрытия Советского моста через реку Пскову и Ольгинского через реку Великую. Конкурс на соответствующие работы размещён на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 77 тысяч 649 рублей. Источник финансирования – областной и городской бюджеты в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

На Ольгинском мосту будут обновлены 4233,7 квадратных метров покрытия, на Советском – 696. Срок проведения работ – до 1 декабря.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
16 июня 2017
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1

Идет загрузка...