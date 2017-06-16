Покрытие на двух мостах Пскова обновят в этом году

12:07, 16 июня 2017, ПАИ

В этом году в Пскове планируется восстановить изношенные асфальтобетонные слои покрытия Советского моста через реку Пскову и Ольгинского через реку Великую. Конкурс на соответствующие работы размещён на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 77 тысяч 649 рублей. Источник финансирования – областной и городской бюджеты в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

На Ольгинском мосту будут обновлены 4233,7 квадратных метров покрытия, на Советском – 696. Срок проведения работ – до 1 декабря.