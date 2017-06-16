В Псковском областном колледже искусств прошёл выпускной вечер

11:29, 16 июня 2017, ПАИ

15 июня в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошел выпускной вечер. Дипломы государственного образца получили 43 выпускника колледжа по специальностям «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве»», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество», «Фото и видеотворчество», «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки» и «Хоровое дирижирование». 18 из них - дипломы «с отличием». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжественную церемонию вручения дипломов провела директор колледжа, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова. «Весь путь в 3-4 года до завершения обучения преодолевают только самые талантливые, одаренные, трудоспособные, ответственные и умеющие ставить амбициозные цели», - подчеркнула она, добавив, что педагогический коллектив будет с нетерпением ждать новостей о профессиональной судьбе каждого своего выпускника.

От имени городских властей депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поблагодарил руководство колледжа за постоянную поддержку мероприятий округа. «Сегодня для выпускников, педагогов, родителей особенный, волнительный день. Он наполнен светлыми ожиданиями добрых перемен и большого творческого пути. Какой бы дальнейший выбор вы ни сделали, пусть эта дорога приведет вас к счастью», - обратился депутат к выпускникам. В качестве подарка Григорий Стороненков преподнес учреждению компьютер.

Студенты, наиболее творчески проявившие себя за годы учёбы, награждены грамотами за активное участие в концертной, общественной и спортивной жизни колледжа, а также сертификатами качества за лучшие дипломные работы 2017 года.

Театрализованную церемонию вручения дипломов «Звезда зажглась» подготовили студенты 1 курса специализации «Театральное творчество».

16 июня «Межгалактический саммит по налаживанию музыкально-космических связей Per aspera ad astra» с награждением участников и парадом созвездий, планет и галактик состоится на музыкальном отделении колледжа.