0
15:15
Мужчина на кухне - 2.0. № 12: «Бешеная» солянка (ВИДЕО)
14:50
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Массовые проверки водителей 17 июня пройдут в Опочке и Пустошке

17 июня сотрудники специализированной роты ДПС проведут в Опочке и Пустошке массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 21:00 до 22:00 проверка пройдёт в Опочке, с 23:00 до 0:00 – в Пустошке. Инспекторы ДПС будут выявлять водителей в состоянии опьянения, а также управляющих транспортными средствами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
16 июня 2017
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1

Идет загрузка...