Массовые проверки водителей 17 июня пройдут в Опочке и Пустошке
17 июня сотрудники специализированной роты ДПС проведут в Опочке и Пустошке массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
С 21:00 до 22:00 проверка пройдёт в Опочке, с 23:00 до 0:00 – в Пустошке. Инспекторы ДПС будут выявлять водителей в состоянии опьянения, а также управляющих транспортными средствами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.