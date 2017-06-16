Массовые проверки водителей 17 июня пройдут в Опочке и Пустошке

11:53, 16 июня 2017, ПАИ

17 июня сотрудники специализированной роты ДПС проведут в Опочке и Пустошке массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 21:00 до 22:00 проверка пройдёт в Опочке, с 23:00 до 0:00 – в Пустошке. Инспекторы ДПС будут выявлять водителей в состоянии опьянения, а также управляющих транспортными средствами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.