Военный прокурор Псковского гарнизона помог получить зарплату более чем тысячи сотрудникам АО «ГУ ЖКХ»

11:35, 16 июня 2017, ПАИ

Военный прокурор Псковского гарнизона помог получить зарплату более чем тысячи сотрудникам обособленного подразделения «Псковский» АО «ГУ ЖКХ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в главной военной прокуратуре, в ходе проверки исполнения трудового законодательства было установлено, что сотрудникам была не выплачена в срок зарплата на сумму свыше 13 млн рублей.

Генеральному директору акционерного общества было внесено представление об устранении нарушений закон. В суд было направлено свыше 60 заявлений о выдаче судебного приказа по местам исполнения трудовых договоров.

В результате вмешательства прокурора задолженность была погашена, права свыше тысячи работников предприятия восстановлены.