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Общество

Военный прокурор Псковского гарнизона помог получить зарплату более чем тысячи сотрудникам АО «ГУ ЖКХ»

Военный прокурор Псковского гарнизона помог получить зарплату более чем тысячи сотрудникам обособленного подразделения «Псковский» АО «ГУ ЖКХ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в главной военной прокуратуре, в ходе проверки исполнения трудового законодательства было установлено, что сотрудникам была не выплачена в срок зарплата на сумму свыше 13 млн рублей.

Генеральному директору акционерного общества было внесено представление об устранении нарушений закон. В суд было направлено свыше 60 заявлений о выдаче судебного приказа по местам исполнения трудовых договоров.

В результате вмешательства прокурора задолженность была погашена, права свыше тысячи работников предприятия восстановлены.

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