Система tax free заработает в России с 1 октября

11:55, 16 июня 2017, ПАИ

Система tax free заработает в России с 1 октября 2017 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

«Обсудим поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах», — сказал Медведев на заседании правительства.

«Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров», — пояснил глава правительства. Он отметил, что эта выплата составляет сейчас 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Медведев уточнил, что речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз.

«Такое нововведение потребует и дополнительных расходов. В этом году приблизительно 260 миллионов рублей. Но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — заключил Медведев.

По мнению властей, система tax free будет способствовать продвижению российских товаров, а также расширит спектр возможностей для туристической отрасли. Иностранные туристы смогут вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в России на сумму более 10 тысяч рублей. Система будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных, а также на алкогольную продукцию. При этом операторов tax free будут выбирать магазины. В пилотном режиме механизм заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.