Более тонны свежей клубники вернули в Белоруссию псковские специалисты

12:19, 16 июня 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз более 1 тонны свежей клубники из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.