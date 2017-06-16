Антитеррористическую защищённость обсудили члены комиссии в Великих Луках

22:41, 16 июня 2017, ПАИ

В администрации Великих Лук состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования под председательством главы города Николая Козловского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки Инна Репях доложила о мерах по антитеррористической защищённости объектов, предназначенных для организации летнего отдыха учащихся.

О ходе исполнения решения антитеррористической комиссии и оперативной группы в части организации мер по активизации профилактической деятельности управляющих организаций, контроля за соблюдением законов о противодействии терроризму на автомобильных стоянках и в работе с населением со стороны УЖКХ рассказал начальник управления Анатолий Ходотов.

Начальник отдела по противодействию терроризму комитета по вопросам ГО, ЧС и МР администрации города Великие Луки А. Мищенков доложил об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации.

По результатам рассмотрения приняты соответствующие решения, исполнение которых взято антитеррористической комиссией и оперативной группой на контроль.

В работе комиссии и оперативной группы приняли участие советник главы города Юрий Ишков, глава администрации города Виктор Каменский, начальник городского отдела УФСБ России Евгений Калинин, начальник великолукского ОМВД Дмитрий Кислицин, начальник ГУ «2 ОФПС по городу Великие Луки Псковской области» Алексей Овечкин.