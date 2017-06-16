Более 100 любителей бега выйдут на старт второго этапа Кубка «PRO SPORT 2017» в Псковском районе

12:40, 16 июня 2017, ПАИ

18 июня в деревне Черёха Псковского района пройдет второй этап Всероссийских соревнований по бегу по пересеченной местности Кубок «PRO SPORT 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главного судью состязаний, мастера спорта по биатлону и спортивному ориентированию Александра Кузьмина.

Согласно поданным заявкам, в кроссе примут участие более 100 профессионалов и любителей бега из Пскова, Невеля, Острова, Гдова, Опочки, Великих Лук, Струг Красных, Санкт-Петербурга и Москвы. В их числе на дистанцию планируют выйти заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, региональный координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров, мастер спорта международного класса по биатлону Анастасия Калина. Организаторы также ожидают новых участников, зарегистрировавшихся непосредственно в день старта, и более сотни болельщиков.

На втором этапе кубка «PRO SPORT 2017» километраж дистанций увеличивается. Мужчинам-профессионалам предстоит преодолеть 10 км, мужчинам-любителям и женщинам-спортсменам — 6 км. Женщины-новички проверят свои силы на дистанции 4 км. Участники группы «юноши, девушки» пробегут 2 км. Предусмотрен раздельный старт через 30 секунд по результатам жеребьевки.

«Впервые в Псковской области соревнование представляет собой трейл-забеги. Трасса проходит по природному ландшафту с возвышенностями и низинами, асфальтовое покрытие сменяется грунтовым», — рассказал Александр Кузьмин.

Каждый участник на финише получит памятный подарок за счет стартовых взносов, а для призеров и победителей приготовлены ценные призы от партнеров соревнований.

Напомним, что первый этап Кубка состоялся в мае на территории псковского Дендрарий парка. Победу среди профессионалов одержали псковичи Алексей Пикалов и Екатерина Костина. В группе «Любители» лучшими стали великолучанка Анастасия Клименкова и житель Пскова Илья Побережский. В группе «Юноши» первым финишировал Максим Лебедев (Псков) и Арина Васильева (Псков).

Следующие забеги запланированы на 16 июля в Ваулиных Горах (Псковский район), 13 августа в Финском парке (Псков) и 17 сентября в Мальской долине (Печорский район). По сумме этапов будут определены победители Кубка.

Организатором мероприятия выступает Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт».