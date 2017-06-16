Фестиваль «Исаборг» соберёт в Изборске реконструкторов из трёх стран

12:55, 16 июня 2017, ПАИ

С 30 июня по 2 июля в Изборске (Печорский район) пройдет X фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

«Исаборг» четвёртый год становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку на реализацию основных мероприятий программы.

В работе фестиваля примут участие 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).

Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.