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Общество

Фестиваль «Исаборг» соберёт в Изборске реконструкторов из трёх стран

С 30 июня по 2 июля в Изборске (Печорский район) пройдет X фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

«Исаборг» четвёртый год становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку на реализацию основных мероприятий программы.

В работе фестиваля примут участие 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).

Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.

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