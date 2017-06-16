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Общество

«Псковавтодор» оштрафован на 100 тысяч рублей за ненадлежащий контроль за состоянием двух дорог

По результатам проверки Невельской межрайонной прокуратуры ГБУ ПО «Псковавтодор» оштрафован на 100 тысяч рублей за ненадлежащий контроль за состоянием двух региональных автомобильных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка состояния дорожного покрытия региональных дорог, расположенных на поднадзорной территории, прошла в мае 2017 года. Было установлено, что дороги Великие Луки – Невель и Ольша – Велиж – Усвяты – Невель не соответствуют требованиям закона. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин на них превысили допустимые пределы, на отдельных участках глубина ям составила более 10 см, ширина 60 см, длинна 100 см, горизонтальная разметка была слабо различима либо отсутствовала.

Обязанность по содержанию региональных автомобильных дорог возложена на ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

Вместе с тем, проверка показала, что уполномоченный орган ОГИБДД МО МВД России «Невельский», который обязан контролировать состояние автодорог, исчерпывающий комплекс мер не принимал. Для устранения выявленных нарушений межрайонный прокурор внес в адрес МО МВД России «Невельский» соответствующее представление.

Кроме того, в связи с бездействием уполномоченного органа по результатам проверки прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, в отношении ГБУ Псковской области «Псковавтодор», которое было направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Постановлением мирового судьи судебного участка №28 города Пскова предприятие «Псковавтодор» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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