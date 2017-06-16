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Общество

В Псковской области объявлены победители этапа окружного конкурса сочинений «Я – гражданин России»

В Псковской области объявлены победители регионального этапа окружного конкурса сочинений, посвященного Дню принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации «Я – гражданин России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования региона.

Среди учащихся 7-8 классов лучшими стали Анастасия Давыденкова (7 класс, лицей № 11 города Великие Луки), Никита Хлебушкин (8 класс, Центр образования Опочецкого района) и Андрей Циттель (7 класс, школа № 23 с углубленным изучением английского языка города Пскова).

В категории 9-10 классы отмечены работы Даниила Ефимова (10 класс, школа № 4 МБОУ «Центр образования Опочецкого района»), Никиты Ковалёва (10 класс, лицей № 10 города Великие Луки), Екатерины Пузыни (10 класс, гимназия города Невеля) и Дианы Самуйловой (10 класс, школа № 23 Пскова).

Среди одиннадцатиклассников лучшими признаны Алина Дмитриева (Погранично-таможенно-правовой лицей Пскова), Юлия Майорова ( средняя школа имени К. С. Заслонова, Великолукский район), Наталья Монзуль (Владимирская средняя общеобразовательная школа, Стругокрасненский район), Артём Топалов (Красногородская школа-интернат – «Агрошкола»), Дмитрий Филиппов (Новоржевская средняя школа) и Олеся Чеботарева (школа № 23 Пскова).

В категории обучающихся профессиональных образовательных учреждений в списке победителей – Ирина Бурдонос (2 курс колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова), Виктория Васильева (1 курс Псковского кооперативного техникума), Максим Елисеев (1 курс Псковского политехнического колледжа), Ирина Осипенкова (1 курс Великолукского политехнического колледжа) и Ульяна Смирнова (1 курс Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»). 

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