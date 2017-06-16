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Общество

Две трети россиян высказались за празднование Дня отца

Большинство россиян признает значимость семейных праздников (День матери, День отца, День семьи, любви и верности), отмечая, что такие дни помогают задуматься о семейных ценностях (44%), провести время с семьей (39%), поблагодарить близких за тепло и заботу (36%), сообщает ВЦИОМ.

14% респондентов считают эти праздники незначимыми. Во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечается День отца, в России официальная дата празднования Дня отца не установлена. Между тем две трети (62%) респондентов высказываются за то, чтобы утвердить в России этот праздник как официальный.

Отмечать День отца в третье воскресенье июня хотели бы 16% россиян. Столько же (16%) высказались за последнее воскресенье октября (дата, приближенная к 25 октября, - дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского, в октябре много мужских профессиональных праздников).

По 12% полагают, что эта дата должна совпадать с Днем матери (последнее воскресенье ноября) или отмечаться в последнее воскресенье февраля (дата, приближенная к 23 февраля).

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