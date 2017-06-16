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Общество

Глава Пскова принял участие в дискуссии на тему организации велодвижения в городах мира

Сегодня, 16 июня, в Арнеме и Неймегене (Нидерланды) глава города Пскова Иван Цецерский принял участие в дискуссии на тему организации велодвижения в городах мира в рамках форума VeloCity2017. Всего в форуме приняли участие более 1500 представителей из 80 стран, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В рамках форума работает площадка для мэров из разных городов мира, на которой были представлены насущные вопросы велотранспорта. Общее число приглашенных на заседание мэров ограничено 35-ю участниками.

«VeloCity - это уникальная возможность обменяться опытом, - отметил Цецерский. - Работа по организации велодвижения в России должна быть более интенсивной. Для пропаганды велодвижения в 2018 году мы запланировали со многими городами Германии велопробег от Ростока (Германия) до Пскова. При подготовке к Ганзе-2019 в Пскове мы работаем над созданием велосипедной инфраструктуры в городе, учитываем ее в проектах».

Также Иван Цецерский вручил мэру Неймегена памятный сувенир в знак 30-летнего юбилея дружбы городов. На форуме он также пообщался с мэром Амстердма Эберхардом ван дер Ланом и пригласил его посетить Псков.

В рамках форума представлены теории и практики привлечения инвестиций и финансирования для создания велогородов. Участники отметили, что «перемены столь быстры в транспортной инфраструктуре, но не надо забывать о базовых принципах: скорость не главное».

В завершение прошла виртуальная экскурсия «Инновационные объекты региона, экопродукция и производство, здравоохранения и других сфер жизнедеятельности».

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