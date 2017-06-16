Депутаты Псковской гордумы поздравили псковских медиков с профессиональным праздником

13:37, 16 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы Елена Полонская и Григорий Турчин, а также заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова поздравили коллективы городских поликлиник и больницы с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители муниципалитета передали главным врачам медицинских учреждений и коллективам поздравления с профессиональным праздником, приветственные адреса и цветы. В этот же день почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы были награждены лучшие медработники - врачи и медсестры.

Поздравляя медиков, они поблагодарили работников здравоохранения за благородный и самоотверженный труд и пожелали медикам благодарных пациентов, а также постоянного совершенствования в профессии.