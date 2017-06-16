0
15:15
Мужчина на кухне - 2.0. № 12: «Бешеная» солянка (ВИДЕО)
14:50
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Депутаты Псковской гордумы поздравили псковских медиков с профессиональным праздником

Депутаты Псковской городской Думы Елена Полонская и Григорий Турчин, а также заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова поздравили коллективы городских поликлиник и больницы с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители муниципалитета передали главным врачам медицинских учреждений и коллективам поздравления с профессиональным праздником, приветственные адреса и цветы. В этот же день почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы были награждены лучшие медработники - врачи и медсестры.

Поздравляя медиков, они поблагодарили работников здравоохранения за благородный и самоотверженный труд и пожелали медикам благодарных пациентов, а также постоянного совершенствования в профессии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
16 июня 2017
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1

Идет загрузка...