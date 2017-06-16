МВД рассматривает возможность создания туристической полиции в Петербурге, Казани и Сочи

13:51, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июня, на заседании Общественного совета при МВД глава министерства Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство прорабатывает вопрос создания туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург и Казань.

Он пояснил, что сотрудники подобного полицейского подразделения в Москве, созданного в 2014 году, «обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский».

По его словам, подразделение туристической полиции в Москве хорошо себя зарекомендовало. «Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», — подчеркнул министр.

«Надо просто наращивать усилия в этом направлении», — добавил он.