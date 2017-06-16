Выставка графики из коллекции Пушкинского заповедника откроется в Подмосковье

14:02, 16 июня 2017, ПАИ

Выставку «Очарованный чудом», на которой представлена графика выдающегося русского художника Василия Звонцова из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», открывают завтра, 17 июня, в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вязёмах (Одинцовский район, Московская область). Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, эта экспозиция — очередной этап большого выставочного проекта к столетию со дня рождения мастера.

В Подмосковье псковский музей представляет более ста работ Василия Звонцова: акварели, рисунки карандашом, углём, пером, произведения печатной графики. Дополняют этот ряд фотоматериалы и книги, проиллюстрированные художником, набор открыток с его произведениями, альбом с репродукциями его работ, увидевший свет силами Пушкинского Заповедника в 2004 году.

Планируется, что выставка из проекта «Очарованный чудом» в Больших Вязёмах будет работать до 11 августа. Лидия Токарева напомнила также, что в Пушкиногорье, в выставочном зале, расположенном в музее-усадьбе «Михайловское», сейчас также можно познакомиться с фондовой экспозицией В.М. Звонцова в рамках этого же проекта «Очарованный чудом». Михайловская выставка называется «Для деревенской тишины» и будет доступна для посетителей ещё чуть более месяца, до 18 июля.