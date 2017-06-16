Елена Бибикова: Создание достойных условий труда для медиков - главная задача органов власти

14:08, 16 июня 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковских медиков с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«В этот день с особой любовью мы чествуем всех, кто днём и ночью, без выходных и праздников стоит на страже здоровья людей, кто своим самоотверженным трудом, высоким профессионализмом и добросердечностью приносит спасение, дарит исцеление, возвращает счастье и полноту здоровой жизни. Ваши самоотдача, милосердие и профессионализм позволяют сохранить величайшие ценности для каждого из нас – здоровье и жизнь», - отметила Елена Бибикова.

По её словам, за последние годы в Псковской области выстроена многофункциональная система здравоохранения, способная оказывать жителям региона медицинскую помощь на высоком уровне. В области осваиваются новые технологии, перенимаются успешные передовые практики, предпринимаются меры по профилактике заболеваний.

«Создание достойных условий для труда и жизни медицинских работников всегда было и остается одной из самых главных задач органов власти. Сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в стране и нашем регионе реализуются меры социальной поддержки медицинских работников для того, чтобы они в полной мере смогли реализовывать свой потенциал, ведь от состояния здравоохранения зависит благополучие региона», - подчеркнула сенатор.

«Пусть неизменной наградой для вас будет удовлетворенность результатами вашего труда, а также искренняя благодарность людей, которым вы подарили радость жизни и веру в свои силы! Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, любви и понимания родных и близких», - заключила она.