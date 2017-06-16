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Пьяный мотоциклист врезался в «Ладу» в Великих Луках

15 июня в Велики Луках у дома № 17 по улице Литейной 28-летний водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в стоявшую ВАЗ-217030. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП мотоциклист был госпитализирован.

В этот же день у дома № 9 по проспекту Гагарина 40-летний мужчина на Audi при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. Мотоциклист получил незначительные травмы.

В 22:37 в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной 29-летний водитель ГАЗ-3110  при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу ВАЗу. В результате ДТП пострадал 26-летний водитель ВАЗа, его пришлось госпитализировать в областную больницу, а также 23-летняя девушка и 16-летний молодой человек, которого поместили в детскую областную больницу.

Всего 15 июня на территории Псковской области зарегистрированы 3 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

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