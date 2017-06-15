ЦБ РФ вновь понизил ключевую ставку

14:13, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июня, совет директоров Банка России принял очередное решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 9,00% годовых.

Как сказано в пресс-релизе регулятора, совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. При этом, по оценке ЦБ, краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются, в связи с чем для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Также в сообщении говориться, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Напомним, в апреле ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов.