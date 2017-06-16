Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 17, 18 и 19 июня

16:35, 16 июня 2017, ПАИ

17, 18 и 19 июня сотрудники ГИБДД проведут в Пскове массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В субботу с 10:30 до 11:00 нарушителей будут ловить на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселева.

В воскресенье с 10:00 до 10:30 инспекторы ДПС будут дежурить на площади Героев-десантников, а с 16:30 до 17:00 – на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе.

В понедельник с 10:00 до 10:30 проверки пройдут на перекрёстке Рижский проспект – улица Киселева.

В ходе проверок будут выявляться водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также без права управления; нарушения правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств; автомобилисты, нарушающие правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.