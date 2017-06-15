Опыт псковичей по развитию аграрной отрасли будут перенимать вологодские депутаты

14:33, 16 июня 2017, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области с рабочим визитом посетили Псковское областное Собрание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в составе вологодской делегации в Псков приехали председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов, члены парламентского комитета Владимир Жильцов, Марина Денисова, Владимир Селяков и председатель агрофирмы «Красная Звезда» Николай Логинов. Коллег встречали председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Андрей Козлов, Виктор Гречин и Петр Алексеенко.

Встреча парламентариев состоялась по инициативе вологодской стороны, которая заинтересовалась ростом сельскохозяйственного производства Псковской области и опытом региона в развитии мясного и молочного животноводства.

«Я рад приветствовать вас на псковской земле, - обратился к коллегам-аграриям в начале рабочей встречи Александр Братчиков. – Уверен, что наш диалог будет открытым и продуктивным, потому что мы все делаем одно общее дело, связанное с сельским хозяйством и развитием села». Александр Братчиков предложил в неформальной беседе обсудить вопросы, касающиеся региональной аграрной политики и законодательного регулирования.

«Мы неслучайно выбрали Псковскую область для визита, - сказал Владимир Буланов. - В рамках подготовки проекта бюджета Вологодской области мы должны определить концепцию развития промышленного животноводства и хотим использовать псковский опыт у себя в регионе».

По просьбе вологодских депутатов Александр Братчиков озвучил основные показатели работы предприятий агропромышленного комплекса региона, рассказал об объемах финансовой поддержки отрасли, о реализуемых областных программах.

«В Псковской области действует программа по восстановлению мелиоративных земель. Предприятие «ПсковАгроИнвест», директором которого я являюсь, участвует в этой программе и получает 35-процентное бюджетное софинансирование от понесённых затрат», - рассказал коллегам Александр Братчиков.

Парламентарии также обсудили общие для регионов проблемы. В ходе дискуссии были затронуты вопросы, связанные с тарифами на электроэнергию для сельхозпредприятий, вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения и борьбой с борщевиком, а также передвижением самоходной и негабаритной сельскохозяйственной техники по автомобильным дорогам федерального и регионального значения в период проведения посевной и уборочных кампаний.

«Проблемы в сельском хозяйстве везде общие, и многие из них необходимо решать на федеральном уровне, - подчеркнул вологодский депутат, руководитель двух крупных агропредприятий Владимир Жильцов. - Объединив усилия регионов, будет гораздо больше возможностей продвинуть решение проблемных вопросов на законодательном уровне».

«Очень важно, что в вашем аграрном комитете работают специалисты-профессионалы, сами занимающиеся сельскохозяйственным производством и созданием серьёзных аграрных предприятий», - отметила компетентность членов комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Марина Денисова.

Владимир Буланов сказал, что в ходе встречи удалось обсудить «ряд ключевых моментов для аграрного комплекса» и предложил продолжить дискуссию по проблемным вопросам в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Парламентарии договорились инициировать рассмотрение дискуссионных вопросов на профильном комитете ПАСЗР.

После совещания делегация Вологодской области посетила предприятие «ПсковАгроИнвест» и животноводческий комплекс «Агрофирмы «Победа».