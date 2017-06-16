Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать

14:50, 16 июня 2017, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, которые посетили Псков с рабочим визитом, ознакомились с деятельностью двух ведущих сельскохозяйственных предприятий региона: «ПсковАгроИнвест» и «Агрофирма «Победа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Вологодских парламентариев – членов постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию сопровождали председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, руководитель «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков, член комитета директор «Агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Андрей Козлов и Петр Алексеенко.

Осмотр агрохозяйств начался с посещения свиноводческого комплекса в деревне Соловьи. «ПсковАгроИнвест» осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Александр Братчиков показал коллегам современную автоматизированную зерносушилку, а также недавно построенный элеватор для хранения зерна мощностью 8 тысяч тонн. Затем вологодские депутаты осмотрели помещения для выращивания и откорма свиней.

«Как производственник я достаточно много езжу по обмену опытом и могу сказать, что это серьёзное хозяйство на высоком уровне. Видно, что у предприятия есть рачительный хозяин», - поделился впечатлениями депутат вологодского заксобрания, руководитель двух крупных агрохозяйств региона Владимир Жильцов.

«Нам очень важно посмотреть предприятия, которые работают эффективно, и тот опыт, который имеется в вашей области перенести в наш регион», - отметила член постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Марина Денисова. – Депутат подчеркнула, что развитие предприятий аграрного направления и переработки – это вопрос продовольственной безопасности страны.

По просьбе гостей Александр Братчиков показал посевные площади, где выращиваются кормовые сельскохозяйственные культуры. В этом году, как рассказал гендиректор «ПсковАгроИнвест», хозяйство впервые посеяло новый сорт ржи, обладающий повышенным содержанием белка.

«То, что я увидел здесь в отношении зерновых, меня просто поразило, - сказал председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. - Никогда не думал, что в Псковской области могут быть такие прекрасные результаты – на таких полях рекламу можно снимать».

Экскурсию по территории животноводческого комплекса «Агрофирмы «Победа» провел руководитель хозяйства Виктор Гречин. «Победа» - крупнейший в Псковской области производитель овощной продукции, также является племенным заводом по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота и имеет поголовье 1500 тысячи коров.

Депутаты-аграрии осмотрели коровник на 500 голов, доильно-молочный блок и родильное отделение. Виктор Гречин рассказал коллегам, что первая очередь животноводческого комплекса была сдана в 2015 году, и поделился планами по развитию сельхозпредприятия.

«В этом хозяйстве идут по правильному пути: развивают поголовье, увеличивают надои, улучшают содержание животных», - оценил деятельность коллег председатель вологодской агрофирмы «Красная Звезда» Николай Логинов.

Подводя итоги рабочего визита депутатов Законодательного Собрания Вологодской области в Псков, Александр Братчиков отметил, что «разговор состоялся на одном языке».

«Очень приятно встречаться с коллегами, которые также представляют сельское хозяйство, работают в сельском хозяйстве и живут проблемами отрасли. Мы готовы выработать общую стратегию, и с этой стратегией дальше обращаться к нашим руководителям, как в областных собраниях, так и в исполнительной власти для повышения эффективности работы сельского хозяйства», - резюмировал депутат.